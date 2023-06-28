В прошлом певица жила в Виннице и неоднократно убегала от мужчин, которые хотели ее обидеть.

Украинская певица Оля Полякова рассказала о жизни в 90-е года. Тогда у нее были проблемы с "бандитами". Ее вывозили в лес, хотели изнасиловать и избивали.

"Меня и правда один раз вывозили в лес, и отпустили. Но я помню эту дорогу назад. Это был ужас. Слава Богу, меня никогда не насиловали. Но это был не единичный (случай - УНИАН). Однажды меня завезли на дачу и я тоже оттуда шла пешком. Я дважды ночью уходила. У меня всегда был подвешен язык. Я с ними договаривалась, я могла психологически договориться. Я говорила, что я девственница, а то было правда, мне было 16 лет... А один меня даже когда-то вывез и привез домой и сказал: "Скажи своей маме что она воспитала классную девку". Потому что я знаю ему села и говорю: "Представь, ты когда-нибудь женишься, у тебя родится дочь, и кто-то так же поступит с ней", - рассказала Полякова в новом выпуске шоу "Дорослі дівчата" с Машей Ефросининой.

По словам певицы, к ней всегда приставали в Виннице, где она жила до переезда в Киев. В 90-е там было немало "братков", которые могли избить любого.

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"Когда я с одним таким начала встречаться, и когда я захотела его бросить, он на меня навел своих дружбанов. Я тебе рассказывала: поджег мне квартиру, они меня избили, я лежала три месяца в больнице. Это были ужасные реалии 90-х, годов беззакония", - вспомнила Полякова.

Сейчас она признает, что эти жуткие истории может рассказывать спокойно. Впрочем, Полякова не гордится пережитым опытом, ведь все эти ситуации не вызывают улыбку.

Напомним, ранее Полякову назвали главной скандалисткой шоу-бизнеса. Оказалось, что коллеги считают ее характер очень тяжелым.

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