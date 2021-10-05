Во вторник, 5-го октября, младшая дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой – Алиса – отмечает свой первый юбилей, ей исполнилось 10 лет. Звездная мама написала трогательный пост и показала подборку новых снимков в Instagram.
На всех фотографиях именинница показывает различные эмоции - от кокетства до смешливого выражения лица:
Первый юбилей у Алисочки! 10, Моя Амазонка! Такая уникальная, смелая, честная, бесстрашная, юморная, талантливая девочка! Ты как ветер, непредсказуема и свежа, способная своей силой перевернуть все на своём пути, всегда, с раннего детства знающая чего ты хочешь, и другое не предлагать)) что бы сделать эти фото, надо было сделать 1000, с лицом которое не одобрило бы общество))) но я одобряю и люблю любую твою рожицу, ибо в них вся ты - непокорная, творческая, и самобытная!! Люблю тебя, мой любимый Валерчик, - подписала певица.
Читайте такжеБритни Спирс и Сэм Асгари планируют пожениться до конца года - СМИПоклонники присоединились к поздравлениям, пожелав ей всего наилучшего: "С днём рождения доцю! Будь здоровенькой и самой счастливой, а всё остальное обязательно будет", "100% Амазонка, с именинницей!", "Ух, этот взгляд. Поздравляем! Пусть ангел хранитель всегда будет рядом", "Она у вас крутая".
Отметим, Алиса в этом году перешла в четвертый класс. Она учится в элитной столичной гимназии с углубленным изучением иностранных языков. В свободное время дочь Поляковой занимается верховой ездой.
Напомним, ранее мы писали, что украинская певица Оля Полякова продолжает экспериментировать с внешностью. На этот раз исполнительница примерила желтый парик с ярко-голубыми линзами.