Звезда рассказала о важном событии в семье.

Читайте такжеБритни Спирс и Сэм Асгари планируют пожениться до конца года - СМИПоклонники присоединились к поздравлениям, пожелав ей всего наилучшего: "С днём рождения доцю! Будь здоровенькой и самой счастливой, а всё остальное обязательно будет", "100% Амазонка, с именинницей!", "Ух, этот взгляд. Поздравляем! Пусть ангел хранитель всегда будет рядом", "Она у вас крутая".

Отметим, Алиса в этом году перешла в четвертый класс. Она учится в элитной столичной гимназии с углубленным изучением иностранных языков. В свободное время дочь Поляковой занимается верховой ездой.

Напомним, ранее мы писали, что украинская певица Оля Полякова продолжает экспериментировать с внешностью. На этот раз исполнительница примерила желтый парик с ярко-голубыми линзами.

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Автор: Каролина Гайдук