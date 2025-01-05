Певица решила поиграть с парой в карты.

Популярная украинская певица Оля Полякова показала, как проводит время в компании двух дочерей и бойфренда старшей Маши.

Не секрет, что 19-летняя девушка встречается с парнем более 8 месяцев. Он уже познакомился со звездными родителями и нашел с ними общий язык. Более того, Полякова опубликовала совместное видео в своем Instagram. На нем артистка показала, как вместе с Машей, Константином и младшей дочерью Алисой играет в карты. Вероятно, игра была эмоциональной, ведь старшая дочь отметила, что потом они все перессорились.

"Когда-то, когда я была маленькая, мы играли в эту игру с подругой на пляже. Пришел какой-то дядя и порвал наши карты. Можете себе представить? Потому что в "совке" нельзя было играть в азартные игры маленьким детям. А сейчас мы всей семьей с большим удовольствием играем в карты. Вот так! И все перессорились", - рассказала Полякова.

К слову, ранее Маша отмечала, что они с избранником уже живут вместе. По словам девушки, родители не вмешиваются в личную жизнь и поддерживают ее выбор. Кстати, она также уже познакомилась с мамой и отцом своего парня.

Напомним, недавно Оля Полякова показала последствия обстрела Киева.

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