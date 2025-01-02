Певица рассказала, где она находилась во время атаки.

Российские оккупанты продолжают наносить разрушительные удары по Украине даже во время праздников. В среду, 1 января, они атаковали Киев своими беспилотниками, в результате чего был частично разрушен жилой дом в Печерском районе столицы. По соседству с этим домом живет известная украинская певица Ольга Полякова. Она показала последствия обстрела и рассказала, где находилась в момент атаки.

Как известно, захватчики атаковали Киев "шахедами", из-за чего были разрушены два верхних этажа жилого дома и административные здания на Печерске. В результате атаки известно о двух погибших и семи пострадавших.

На своей странице в Instagram исполнительница показала последствия атаки. На кадрах видно страшные кадры разрушений, спасателей, которые помогают раненым, и завалы, которые остались после обстрела. По словам Поляковой, ее квартира находится буквально в нескольких шагах от эпицентра обстрела. Дело в том, что дом, который разрушили россияне, объединен с домом знаменитости.

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К счастью, певица и ее семья не были в списке пострадавших. Исполнительница с родными находились в то время за городом, в своем доме. Ольга выразила соболезнования семьям погибших.

"Мой дом объединен с тем, в который прилетело. Мы были за городом, к счастью... Соболезнования погибшим", - написала артистка.

Напомним, ранее Оля Полякова прокомментировала слухи об участии в "Евровидении-2025". Ведущий Слава Демин отметил, что певица планирует выступить на конкурсе, но будет представлять другую страну. Блогер даже рассекретил песню, с которой артистка могла поехать на шоу. Сама звезда опровергла слухи о ее участии в Евровидении и объяснила, почему она не появится на шоу.

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