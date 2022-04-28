Певица отметила, что ее не за что привлекать к ответственности.

Украинская певица Оля Полякова ответила артистке Оксане Билозир, которая ранее обвинили ее в исполнении ее песен и даже пригрозила судебными разбирательствами.

"Привлечь меня в суд? На каком основании? Музыка принадлежит Мирославу Скорику, а текст авторский, Александра Вратарева, Билозир к моей песне нет никакого отношения, это вообще просто тупой пиар, во время войны… это дикость какая-то!", - написала Полякова.

Отметим, Полякову и Тоню Матвиенко, которая также попала "под раздачу", поддержала ведущая Катя Осадчая.

Она заявила, что не хорошо во время войны устраивать разборки.

"Все делают то, что могут и где могут. Поют, собирают, помогают, сейчас нужно поддерживать каждое начинание и инициативу, а не грозить судом. Мы бы все были рады увидеть ваше исполнение песен на благотворительных концертах. Оксана Билозир, отвечаю в публичном поле, так как вы начали это именно так", - высказалась Осадчая.

Напомним, ранее Оксана Билозир "разнесла" Олю Полякову и Тоню Матвиенко за то, что они перепели ее песни.

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