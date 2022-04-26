Оксана Билозир "разнесла" певиц за то, что они перепели ее песни.

Украинская певица Оксана Билозир пригрозила судом Оле Поляковой и Тоне Матвиенко за то, что они без разрешения перепели ее песни.

В своем Facebook Билозир написала, что Полякова перепела Мелодию Скорика, известную, как Свеча – посвященную геноциду украинцев из-за Голодомора, а Матвиенко исполнила песню "Коханий", которую Игорь Билозир посвятил женщине и Квитке Цисык. Также "под раздачу" попала Ольга Полежака, которая исполнила песню "Кленова балада".

"Мне, конечно, приятно, что многим из вас нравятся песни, которые я исполняю, но, чтобы уже так нагло их перепевать. Несмотря на авторское право, интеллектуальные права, прожитая мною моя жизнь в моих песнях… Неужели не хватает творческой фантазии и своего креативного мышления? Напоминаю, что война войной, а законы в Украине работают! Хотите получать письма-счастья?" - обратилась к артисткам Билозир.

Также она добавила, что реплика никогда не станет оригиналом и посоветовала артисткам "творить себя в своей уникальности".

Напомним, ранее Полякова обратилась к президенту Турции с просьбой спасти жителей Мариуполя.

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