Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину

Чтобы спать раздельно, певица специально построила себе спальню.

Оля Полякова заявила, что не спит с мужем Вадимом потому, что не выносит его громкий храп.

Об этом Полякова рассказала Виталию Козловскому в Инстаграм-шоу "Правда или дело", передает Апостроф.

"Как можно не спать с мужем? Послушайте, спать и высыпаться - это две разные вещи. Я ненавижу, когда он храпит. Это как гром сотрясается. Мы не спим в одной комнате, и это нормально. А как можно спать с человеком, который как паровоз храпит? Это очень гигиенично и хорошо для сна", - говорит певица.

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Полякова рассказала, что люди стали ночевать в одной кровати, когда у них возник "квартирный вопрос". "У всех дворян была женская и мужская спальня, у королей было женское и мужское крыло. Люди ходили красиво друг к другу, радовали друг друга, расходились по комнатам и нормально высыпались. А бухтеть под одно одеяло - это не совсем хорошо", - считает она.

Также артистка перечислила другие черты, которые раздражают ее в супруге.

"Во первых, меня бесит, что он все время курит. Он курит все, что дымит и горит! Однажды, когда только появились паровые сигареты, у него был айкос, обычные сигареты, у него был ганджубас и вейп. И он все это курил - одновременно, - призналась Полякова. - Еще мне не нравится, что он вспыльчивый. Когда два вспыльчивых, дома кошмар".

Напомним, ранее певица Оля Полякова в прямом эфире Instagram рассказала подробности о своей ссоре со Светланой Лободой.