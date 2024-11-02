Певица объяснила, почему у нее возникли мысли о разводе.

Известная украинская певица Оля Полякова призналась, что хотела развестись после 20 лет в браке с мужем - бизнесменом Вадимом Буряковским. Артистка ответила, в каких они сейчас отношениях с избранником.

По словам Ольги, с началом полномасштабного вторжения она переживала сложный период, как в карьере, так и в личной жизни. Тогда она обратилась за помощью к психотерапевту и даже хотела разойтись с любимым. Именно специалист повлиял на решение исполнительницы. После разговора с ним звезда поняла, как много значит для нее Вадим.

"У нас были очередной скандал или кризис, и говорю психологу: "Хочу расстаться с мужем". Он говорит, "а промоделируем - вы разошлись, и как будет выглядеть твоя жизнь?". И я начала рыдать. Он говорит, что даже мысль о том, что его не будет, я воспринимаю как физическую потерю", - вспомнила знаменитость.

Сейчас в отношениях супругов все наладилось и Полякова отмечает, что Буряковский - это не просто ее муж, а друг, опора и "дом". Он стал настоящим наставником для певицы и поддержкой, когда она была нужна Оле.

"Он для меня многое значит, он мой фундамент. Когда началась война, фундамент был выбит, и я была сама не своя. Мой муж - мой дом. Он меня научил брать на себя ответственность, то чего я не умела, он меня научил выбирать, не сомневаться, относиться по-философски к жизни. Он научил меня любить, потому что он любит меня безусловно. Даже на мои некрасивые качества он говорит, что они самые лучшие", - указала артистка.

Сам Вадим признался, что у него не возникало мыслей о разводе с исполнительницей.

"У меня дети (дочери Маша и Алиса - УНИАН) только с Олей, я их очень люблю и Олю очень люблю. Я ее люблю за то, что она мама наших детей. Мы их вместе вырастили. Я даже об этом не думал", - добавил бизнесмен.

Напомним, ранее Оля Полякова подробнее рассказала о проблемах в браке. Певица призналась, что одной из причин кризиса в их отношениях стала большая война.

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