"Перебор": дочь Поляковой поразила сеть фото в купальнике

В комментариях подписчики сравнивали Машу Полякову с ее мамой, а также активно обсуждали ее фигуру.

15-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша опубликовала новую серию фотографий в купальнике.

На опубликованных в Instagram Маши Поляковой снимках она позировала в бассейне в темно-зеленом купальнике. А на одном из фото Полякова засветила ягодицы.

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"Как вам потепление?", - написала она.

В комментариях подписчики сравнивали Машу с ее мамой, а также активно обсуждали ее фигуру.

"Красавица, вся в маму"; "Божееее это просто огонь!"; "Как-то с жопой перебор для 15 лет"; "Королева"; "Орехи поспели"; "Красивая фигура"; "Машуня очень красивая"; "Курвишься?"; "Это не лето жаркое, а ты"; "Мама научила?", - пишут в комментариях к посту.

Как сообщал УНИАН, ранее украинская певица Оля Полякова рассказала, как учила свою старшую дочь Машу целоваться.

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