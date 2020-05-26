"Я ей дала совет": Оля Полякова рассказала, как учила старшую дочь целоваться

Артистка отметила, что готова выдать дочь замуж после 30 лет.

Украинская певица Оля Полякова рассказала, как учила свою старшую дочь Машу целоваться.

Знаменитость сыграла в "Правду или действие" с Потапом на своей странице в Instagram, пишет ТСН. Со своей стороны, рэпер поинтересовался о личной жизни дочери артистки. Полякова поделилась, что Мария встречается с парнем, а она помогает ей полезными советами, например, о технике поцелуев.

"Да, у нее есть парень, и они уже "обсыпаются в десны". А что, я должна ей говорить не делай этого? Она все равно сделает! Она мне показала, как это делает, а я дала ей совет немного расслаблять губы, а то немного сжаты. Все остальное я ей расскажу, показывать не буду. Но вообще у нас с Машей очень близкие отношения, и я бы очень хотела все о ней знать. И поэтому я так с ней общаюсь, что она прислушивается к моему мнению. Пока ни про какие близкие отношения у нее пока речь не идет, она еще маленькая, но парень уже есть", - поделилась Оля Полякова.

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В свою очередь Потап отметил, что такое общение с дочкой характеризует Олю, как замечательную маму. Также Полякова ответила, что готова отдать Марию замуж только после 30 лет.

"Зачем выходить замуж в 20? У тебя столько еще может быть на пути любви, разных мужчин. Это круто! А не вот это вот - давай детей делать! Зачем? Прошлого века мы умирали во время родов, и зубы уже вываливались в 40 лет. Сегодня все по-другому! Люди заканчивают вуз, начинают работать в 30-35 изменяют все, потому что только в 35 человек понимает, чего он хочет, куда ему идти. А до этого еще детство. Так зачем же лезть в серьезные взрослые отношения, пока ты сам ребенок?", - уверена знаменитость

Как сообщал УНИАН, ранее дочь Поляковой выставила провокационные фото.

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