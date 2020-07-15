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"Нездоровая": Олю Фреймут раскритиковали за внешний вид

18:20, 15 июля 2020
Звезды
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Оля удивила фанатов / фото instagram.com/freimutolia

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Оля в спортивных голубых штанах, розовом свитшоте и кроссовках сидит на травке. Одну ногу звезда согнула и облокотилась на нее рукой, подставив ладонь под лицо. По словам Фреймут, такое фото сделала ее трехлетняя дочь Евдокия.

"Оля, ну Вы уже такая прям худенькая, что хочется, чтобы Вы немного больше кушали", "Очень уставшая, нездоровый вид", - написали фанаты.

Оля показала фото / фото instagram.com/freimutolia

Как сообщал УНИАН, Оля Фреймут рассказала о своем возрасте.

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