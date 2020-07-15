"Нездоровая": Олю Фреймут раскритиковали за внешний вид

Телеведущая опубликовала новое фото.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует на травке.

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Оля в спортивных голубых штанах, розовом свитшоте и кроссовках сидит на травке. Одну ногу звезда согнула и облокотилась на нее рукой, подставив ладонь под лицо. По словам Фреймут, такое фото сделала ее трехлетняя дочь Евдокия.

"Оля, ну Вы уже такая прям худенькая, что хочется, чтобы Вы немного больше кушали", "Очень уставшая, нездоровый вид", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Оля Фреймут рассказала о своем возрасте.

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