Знаменитость поделилась, что ее новый проект связан с темой правил этикета.

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут, которая после начала полномасштабного вторжения выехала за границу, сообщила, что открыла собственный бизнес. Звезда рассекретила, чем теперь будет заниматься.

Как известно, уже более 2 лет Ольга живет в Лондоне, Великобритания. Именно там она решила создать собственный проект под названием "Клуб манер". Ведущая много лет подробно изучала правила этикета, а также рассказывала об этикете своим подписчикам в сети. А теперь решила открыть Клуб, в котором будет обучать других людей. По словам Фреймут, этот бизнес был ее давней мечтой.

В своем Instagram знаменитость отметила, что Клуб доступен для всех украинцев за рубежом. Лекции будет вести сама Ольга и другие эксперты. Занятия будут проходить исключительно на украинском языке.

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"Я счастлива. В Лондоне открыт Клуб манер О. Фреймут. Лекции буду вести я и эксперты, язык - украинский. Я очень горда, что есть такая возможность открыть проект-мечты. Теперь я в Лондоне также являюсь преподавателем от академии "Debrett's", единственной в Восточной Европе", - написала Фреймут.

В комментариях подписчики ведущей порадовались ее успехам за рубежом и поздравили с открытием бизнеса:

"Очень интересно"

"Искренние поздравления по случаю вашего нового проекта!"

"Оля, какая новость! Как интересно, наши искренние поздравления"

К слову, с 2022 года Фреймут живет в Лондоне. Она время от времени приезжает на родину, но, похоже, возвращаться в Украину не планирует. Звезда воспитывает 8-летнюю дочь Евдокию и 6-летнего сына Валерия. А ее старшая дочь Злата сейчас живет и учится в США.

Напомним, ранее Ольга Фреймут нарвалась на хейт в сети из-за откровенного платья. Знаменитость резко ответила на критику подписчиков.

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