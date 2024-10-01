Известная украинская ведущая Ольга Фреймут, которая после начала полномасштабного вторжения выехала за границу, сообщила, что открыла собственный бизнес. Звезда рассекретила, чем теперь будет заниматься.
Как известно, уже более 2 лет Ольга живет в Лондоне, Великобритания. Именно там она решила создать собственный проект под названием "Клуб манер". Ведущая много лет подробно изучала правила этикета, а также рассказывала об этикете своим подписчикам в сети. А теперь решила открыть Клуб, в котором будет обучать других людей. По словам Фреймут, этот бизнес был ее давней мечтой.
В своем Instagram знаменитость отметила, что Клуб доступен для всех украинцев за рубежом. Лекции будет вести сама Ольга и другие эксперты. Занятия будут проходить исключительно на украинском языке.
"Я счастлива. В Лондоне открыт Клуб манер О. Фреймут. Лекции буду вести я и эксперты, язык - украинский. Я очень горда, что есть такая возможность открыть проект-мечты. Теперь я в Лондоне также являюсь преподавателем от академии "Debrett's", единственной в Восточной Европе", - написала Фреймут.
В комментариях подписчики ведущей порадовались ее успехам за рубежом и поздравили с открытием бизнеса:
- "Очень интересно"
- "Искренние поздравления по случаю вашего нового проекта!"
- "Оля, какая новость! Как интересно, наши искренние поздравления"
К слову, с 2022 года Фреймут живет в Лондоне. Она время от времени приезжает на родину, но, похоже, возвращаться в Украину не планирует. Звезда воспитывает 8-летнюю дочь Евдокию и 6-летнего сына Валерия. А ее старшая дочь Злата сейчас живет и учится в США.
Напомним, ранее Ольга Фреймут нарвалась на хейт в сети из-за откровенного платья. Знаменитость резко ответила на критику подписчиков.