Ведущая показала, как сейчас выглядит.

Известная украинская ведущая Ольга Фреймут поделилась новой фотографией в сети. Знаменитость нарвалась на хейт из-за своего внешнего вида, но не стала молчать и резко ответила на критику.

В своем Instagram Ольга опубликовала снимок с важного события. На днях она выступила с речью на бизнес-форуме в Лондоне, Великобритания, куда переехала после начала полномасштабного вторжения.

Фреймут позировала на камеру в коричневом атласном платье с глубоким декольте, а в руках у нее была золотая сумочка. Свой образ она дополнила черными туфлями на каблуках. На второй фотографии звезда показалась в компании юриста Руслана Козаренко.

Видео дня

Ведущая выглядела эффектно, но в комментариях под снимком не обошлось без критики. Одна из подписчиц обратила внимание именно на декольте. Женщине не понравился откровенный наряд звезды и она упрекнула Ольгу за ее внешний вид.

"Красивое фото... Но неужели нет такого этикета, что грудь не нужно наполовину выставлять... Куда мужчинам девать глаза", - написала женщина.

Однако сама Фреймут не стала молчать. Она отреагировала на гневный комментарий и резко ответила подписчице. Ведущая написала: "Стесняться своего тела, имеете в виду? Не думаю".

Стоит указать, что большинство комментариев все же были положительными. Пользователи высоко оценили образ знаменитости и не поскупились на комплименты для нее:

"Очень красивое фото, настоящая леди"

"Прекрасная леди! Обожаю!"

"Роскошная"

К слову, в Великобритании Фреймут живет с 8-летней дочерью Евдокией и 6-летним сыном Валерием. Ее старшая дочь Злата сейчас учится в США.

Напомним, в августе ведущая приезжала на родину. Она провела несколько дней в Украине. Фреймут показала, что делала после возвращения из Великобритании.

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