Первая леди призналась, что сталкивается с такими же неудобствами, как и все украинцы.

Первая леди Украины Елена Зеленская честно ответила, выключают ли в их с президентом Владимиром Зеленским доме свет. Также супруга главы государства призналась, спускается ли она в укрытие во время тревог.

Зеленская рассказала, что ее дом не является исключением, и у нее также может исчезнуть электроэнергия из-за отключения. Однако в этом году супруги приобрели генератор, и теперь у них практически всегда есть свет.

"Конечно (свет - УНИАН) исчезает. Мы живем в одной энергосистеме. В этом году у меня немного легче, потому что работает генератор. Наладили его работу. Громко, но это спасает. Но, например, когда помните, первые обстрелы энергосистемы такие были, когда мы все вспомнили, что такое жизнь при свечах. Это были у нас с детьми романтические вечера. Даже нравилось. Ужинали при свечах, книги читали, какие-то настольные игры играли, когда можно было. Ложились спать раньше", - поделилась Елена.

Первая леди также ответила, спускается ли она в укрытие во время объявления воздушной тревоги в столице, ведь многие украинцы уже пренебрегают этим правилом. По словам жены президента она, как и большинство граждан, устала от условий, которые ставит война, однако вместе с детьми каждый раз спускается в подвал в их доме.

"Я уверена, что спускаться в укрытие очень нужно. Я спускаюсь. Ночью каждый раз. Беру детей, должна их разбудить. Беру своих собак, кота, тянем их в подвал. Но в то же время я понимаю, что мне очень повезло, что я могу спуститься в подвал в своем доме. И представляю, как в это время люди идут в метро. К сожалению, это очень неудобно, мы вымотаны, дети невыспавшиеся. Но это спасает жизнь. И мы раз за разом, считая жертвы после обстрела видим, что если было бы укрытие, если бы люди смогли спуститься, спаслись бы", - подчеркнула Зеленская.

Напомним, ранее Зеленская рассказала, как изменились ее отношения с мужем-президентом во время войны. Первая леди призналась, что крайне редко видится с любимым.

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