Первая леди призналась, что крайне редко видится с любимым.

Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала, что ее отношения и чувства к мужу - Президенту Украины Владимиру Зеленскому - сильно изменились. За последние 2 года, несмотря на редкие встречи и ограниченное общение, их брак стал крепче.

Зеленская, которая ранее рассказала, из-за чего может расплакаться, считает, что их 20-летние отношения стали лучше из-за постоянной поддержки и понимания друг друга в сложный период. Она говорит, что их общение стало более эмоциональным и сейчас они "никогда не надоедают друг другу".

"Я думаю, что мы стали ближе и более связанными, потому что мы поддерживали друг друга так, как мы на это надеялись. Я думаю, что не подвела его, и он никогда не подводит меня. Мы видимся не так часто, как хотелось бы, поэтому каждая встреча - это радость. Мы никогда не устаем друг от друга, никогда не надоедаем друг другу. И это делает семью сильнее", - поделилась первая леди в интервью Daily Mail.

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После 24 февраля 2022 года супруги живут отдельно. Ранее, как рассказала Елена, они виделись с Владимиром лишь несколько часов в неделю, но она признается, что сейчас они могут общаться вживую чаще.

"Это не нормальная жизнь для любого человека, который живет в стране, находящейся в состоянии войны. Это постоянное психологическое бремя и давление. Я надеюсь, что когда это давление уменьшится, с нашей победой, мы сможем оставаться благоразумными и с нами все будет хорошо. Но сейчас я думаю, что мы эмоционально близки, как никогда. И мы очень хорошо понимаем друг друга. На самом деле это очень важно, когда ты умеешь уважать своих близких. Я уверена, что одной любви недостаточно. И я счастлива, что могу уважать своего мужа, потому что было бы очень трудно оставаться с ним, даже при огромной любви, если бы я не верила в его честность", - подчеркнула Зеленская.

Жена главы государства подчеркнула, что гордится мужем и его поступками за время большой войны. Именно он является мотиватором для Елены не опускать руки, а она постоянно поддерживает любимого, чтобы тот оставался таким же сильным и выносливым:

В страшные дни, недели и месяцы в начале войны я ни на секунду не сомневалась, как он себя поведет. Но еще больше я горжусь его стойкостью. Это долговременный марафон. Проявить храбрость один раз возможно - иногда это может быть случайность. Но когда ты постоянно вкладываешь все свои силы и энергию в достижение общей цели, это требует чего-то большего. Он справляется, и я молюсь, чтобы он не терял свою силу и мощь, потому что он нужен нам таким, какой он есть: сильным и упрямым.

Как известно, супруги воспитывают двоих детей: 11-летнего сына Кирилла и 19-летнюю дочь Александру. Девушка уже стала студенткой и учится в одном из столичных вузов.

Напомним, ранее Елена Зеленская в изысканном образе с интересным акцентом прибыла в Стамбул.

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