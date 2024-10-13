Ведущий продемонстрировал, какой была его свадьба с любимой.

Известный украинский ведущий Александр Педан поделился архивным кадром со своей женой Инной. Знаменитость рассказал о важном празднике в их семье.

На своей странице в Instagram шоумен сообщил, что они с любимой отмечают годовщину свадьбы. Супруги уже 21 год живут в официальном браке. По случаю праздника Александр посвятил избраннице трогательный пост в сети. Телезвезда опубликовал архивное фото, сделанное во время его свадьбы.

На снимке 21-летней давности ведущий показался в бежевом костюме и белой рубашке, а Инна позировала на камеру в белом свадебном платье и с фатой на голове.

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В подписи к фотографиям Педан поздравил любимую с годовщиной и поблагодарил ее за все моменты, которые они прожили за эти более 20 лет. Знаменитость также признался в любви жене и отметил, что уважает ее больше всех. Александр не забыл и об их детях 19-летней Валерии и 7-летнем Марке, за которых также поблагодарил любимую.

"Моя Инна, мы 21 год женаты! Это полжизни вместе! Бесконечно люблю! Невероятно благодарен за детей! Спасибо за все "в горе и радости". Ценю, как друга. Уважаю, как профессионалку, что не остановилась и нашла себя. Дальше вместе!" - написал шоумен.

В комментариях поклонники и коллеги Александра присоединились к поздравлениям и оставили свои пожелания звездным супругам:

"Класс! Молодые какие", - Юрий Горбунов

"Хорошие. Поздравляю вас! Так ценно это все сейчас, так важно. Оставайтесь неразлучниками", - Елена Кравец

"Невероятная пара! Поздравляем вас!

Напомним, ранее Александр Педан высказался о своих политических амбициях. Шоумен также рассекретил, какое образование получает в университете.

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