Шоумен рассекретил, какое образование будет получать в университете с сентября этого года.

Известный украинский ведущий Александр Педан признался, почему решил снова поступить в университет и получить второе образование. Шоумен ответил, планирует ли идти в политику.

Как рассказал 42-летний Педан, он будет изучать в вузе публичное управление. По его словам, он идет учиться не для того, чтобы получить отсрочку от службы, а для собственного развития. А также шоумен хочет разобраться в государствообразовании.

"Я поступаю для того, чтобы учиться. Это второе высшее образование, оно не дает от армии отсрочки. Я просто иду учиться ради того, чтобы учиться, потому что после 40 тебе надо создавать новые нейронные связи. А если говорить другими категориями, то я иду на "Публичное управление", где очень хочу разобраться в государстве и еще больше создавать таких классных коллабораций от общественного сектора, государства, частного сектора", - объяснил ведущий.

На вопрос о том, есть ли у Александра политические амбиции, он говорит, что нет. Педан признается, что ему уже предлагали быть у власти, однако каждый раз он отказывался. Главной целью изучения публичного управления шоумен называет стремление разобраться в госсекторе и сочетать его с общественными и частными организациями.

"Я уже отказывался несколько раз от таких предложений. Я не хочу сейчас идти в госсектор. Я хочу его понимать, чтобы с ним больше и качественнее сотрудничать. Я вижу будущее Украины в коллаборации: государство, общественные организации и частный сектор. Только так мы сможем многое изменить", - отметил ведущий.

Напомним, ранее Александр Педан высказался о языковом вопросе. Он призвал родителей разговаривать с детьми на украинском.

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