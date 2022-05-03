Также Ахеджакова выразила сожаление о том, что украинцы погибают от пуль оккупантов.

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая с первого дня вторжения РФ в Украину поддерживает нашу страну, заявила, что приспешники диктатора Путина за войну в Украине максимум могут получить медальку и квартирку на окраине Воронежа.

"Больше всего, на фоне этого ужаса, более ужасно выделяется мирный, некогда, развивающийся и процветающий город Мариуполь, Донецкой области. Он был полностью подавлен ударами авиации и буквально стёрт с лица земли. Также, как и большинство его жителей, которые просто хотели жить в своём городе, на своей земле. И они погибли ни за что. Из-за приспешников кровавого тирана, которые за свои преступления и вклад в укрепление существующего в России режима получат ещё одну железку на грудь и квартирку на окраине Воронежа", - написала Ахеджакова.

Она также выразила сожаление о том, что невинные украинцы погибают от пуль оккупантов.

"На самом деле, мне очень жалко Мариуполь. Мне жалко всех тех людей, которые там оказались во время боевых действий и пережили весь этот ужас. А ещё больше жаль тех, кто погиб от пуль оккупантов. Они реально умерли ни за что", - добавила актриса.

Напомним, ранее Лия Ахеджакова рассыпалась в комплиментах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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