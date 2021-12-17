Героиня шоу "Холостячка" ответила на вопрос о новых отношениях.

Украинская певица Злата Огневич призналась, свободно ли сейчас ее сердце после расставания с победителем шоу "Холостячка" Андреем Задворным.

Отвечая на вопрос подписчика в сторис Instagram Огневич рассказала, что не пока хочет выливать наружу всю боль, которая у нее есть.

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"Мне нужно время, чтобы прийти в себя, чтобы трансформировать все мои чувства сейчас в благодарность. Я над этим очень работаю. И конечно не думаю про новые отношения. Я теперь об этом думаю в другом контексте. Просто полагаюсь на Вселенную. Если любовь случится, я просто скажу - спасибо", - отметила Огневич.

Напомним, ранее Огневич рассказала, какой она сделала главный вывод после участия в шоу "Холостячка", а также ответила на вопрос, допускает ли отношения с Димой Шевченко.

Как сообщал УНИАН, в финале шоу Холостячка за сердце Златы боролись двое мужчин - Дима Шевченко и Андрей Задворный. Последний стал победителем, а Дмитрий ушел со слезами на глазах.

После финального выпуска Огневич атаковали хейтеры в сети раскритиковали ее выбор, ведь много кто болел за Диму Шевченко, да и сама Злата проявляла к нему очень нежные чувства.

Огневич и Задворный пробыли вместе всего 1,5 месяца и рассталась. Как рассказал экс-возлюбленный "холостячки", все произошло по его инициативе, поскольку у него прошли чувства.

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Автор: Виолетта Орлова