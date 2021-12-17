Украинская звезда также ответила на вопрос, допускает ли она отношения с Димой Шевченко.

Украинская певица Злата Огневич рассказала, какой главный вывод она сделала после участия в шоу "Холостячка".

Отвечая на вопросы подписчиков в сторис Instagram, Огневич сказала, что этот проект принес ей в первую очередь ценный опыт.

"Сделала главный вывод, что это - потрясающий, очень ценный и действительно уникальный опыт, который я приобрела. Для чего все это произошло на глубинном уровне покажет только время. Но я точно знаю, что это было не просто так", - рассказала Огневич.

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По ее словам, проект "Холостячка" стал для нее своего рода импульсом от Вселенной, который показал, в каком направлении двигаться дальше.

"Это был только импульс, толчок вселенной для моей души, для трансформации, для того, чтобы показать: "Иди туда, в том направлении". Может где-то я сбилась и вселенная решила мне дать таким образом знак, чтобы я встала опять на свое направление и шла туда, куда и было все запланировано с самого начала", - сказала Огневич.

Она отметила, что начала подстраиваться и делать то, что ей несвойственно, хотя "по природе - совершенно другой человек".

Также Огневич ответила, что не знает, будет ли она в отношениях с Димой Шевченко.

"Я не знаю, с кем я буду в этой жизни, я не знаю, что будет дальше... Буду просто в моменте", - сказала "холостячка".

Как сообщал УНИАН, в финале шоу Холостячка за сердце Златы боролись двое мужчин - Дима Шевченко и Андрей Задворный. Последний стал победителем, а Дмитрий ушел со слезами на глазах.

После финального выпуска Огневич атаковали хейтеры в сети раскритиковали ее выбор, ведь много кто болел за Диму Шевченко, да и сама Злата проявляла к нему очень нежные чувства.

Огневич и Задворный пробыли вместе всего 1,5 месяца и рассталась. Как рассказал экс-возлюбленный "холостячки", все произошло по его инициативе, поскольку у него прошли чувства.

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Автор: Виолетта Орлова