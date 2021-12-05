Злата Огневич считает, что на проекте "Холостячка" возможно все, и даже встретить свою любовь.

Украинская певица Злата Огневич развенчала три мифа, связанные с шоу "Холостячка", участницей которого она была.

Об этом звезда шоу-бизнеса рассказала в интервью изданию Jetsetter.ua.

Первый миф, говорит Огневич, связан с тем, что мужчинам и героиням шоу прописывают сценарий, роли, реплики и даже линию поведения в кадре.

"Хочу подчеркнуть: никто никаких сценариев мне не вручал, и слова не прописывал. И участникам - тоже. Холостячка - настоящее, откровенное, честное реалити, где мужчины и я вместе переживали и проживали те обстоятельства, в которых оказались. Все герои в проекте ведут себя именно так, как на это время себя чувствуют", - рассказала звезда.

Еще одним мифом Огневич назвала то, что на телепроекте невозможно встретить любовь.

"Я абсолютно искренне считаю, что возможно встретить свою любовь в проекте "Холостячка", создать пару с мужчиной и быть с ним счастливой", - говорит певица.

При этом она рассказала, что для нее значит любовь и каким должен быть идеальный формат отношений. "Любовь - это не о болезненных и зависимых отношениях, приносящих страдания. Прежде всего это об автономии, когда оба партнера самодостаточны по жизни, в профессии, в своем мировоззрении... А если фантазировать дальше - мне близок формат партнерства, совместного бизнес-проекта, ведь это сближает и наполняет пару", - рассказала Огневич

Третий миф по версии Огневич связан с интимными отношениями "холостячки" с мужчинами вне камер.

"Я убеждена, что секс - продолжение любви, и это возможно, но только после окончания реалити, с тем мужчиной, которого я выбрала", - сказала она.

При этом Огневич считает возможными и уместными в шоу "Холостячка" поцелуи с участниками проекта.

"Скажу больше, что оскорблять и возмущаться из-за моих поцелуев - ханжество. Поцелуй - новый уровень в отношениях, особенно, когда речь идет о выборе. Я женщина тактильная, чувственная, мне очень важно чувствовать близкого человека на уровне нежных касаний, дыхания, и именно в этом мне помогает поцелуй", - подчеркнула Огневич.

Она также добавила, что получила бесценный опыт благодаря проекту.

"То количество мужчин и свиданий, встречи с совершенно разными по характерам и мировоззрениям мужчинами вывели меня на совершенно иное измерение общения. Невероятно счастлива, что мне в жизни выпал такой уникальный шанс", - отметила Огневич.

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Как сообщал УНИАН, в финале шоу Холостячка за сердце Златы боролись двое мужчин - Дима Шевченко и Андрей Задворный. Последний стал победителем, а Дмитрий ушел со слезами на глазах.

После финального выпуска Огневич атаковали хейтеры в сети раскритиковали ее выбор, ведь много кто болел за Диму Шевченко, да и сама Злата проявляла к нему очень нежные чувства.

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Автор: Александр Топчий