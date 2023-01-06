Первый сезон сериала "Очень странные дела" вышел в 2016 году и стал одним из самых успешных проектов Netflix, а его персонажи обрели мгновенную популярность.

18-летний американский актер, звезда сериала "Очень странные дела" Ноа Шнапп совершил каминг-аут в своем аккаунте в TikTok.

"Когда я наконец-то сказал своим друзьям и семье, что я гей, после того, как боялся и скрывался 18 лет, все, что они сказали: "Мы знаем", — написал знаменитость.

Под роликом Шнапп упомянул своего персонажа Уилла Байерса из "Очень странных дел":

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"Похоже, я больше похож на Уилла, чем я думал".

Ранее, говоря о сексуальной ориентации Уилла, Ноа подтвердил, что по сюжету подросток действительно испытывает романтические чувства к лучшему другу по сериалу Майку (его сыграл Финн Вулфард).

Сериал "Очень странные дела"

Первый сезон сериала "Очень странные дела" вышел в 2016 году и стал одним из самых успешных проектов Netflix. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городке Хоукинс, в котором происходят сверхъестественные события.

Главные персонажи - группа школьников. Это Милли Бобби Браун (Одиннадцать), Ноа Шнапп (Уилл Байерс), Финн Вулфхард (Майк Уиллер), Калеб Маклафлин (Лукас Синклер), Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон) и другие.

Пятый сезон популярного научно-фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things), который станет для него завершающим, вероятнее всего, выйдет ближе к лету 2024 года.

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