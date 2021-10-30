Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук показала в своем инста-блоге сюрприз от супруга, бизнесмена из Казахстана Алмаза.
Ведущая "Танцев со звездами" позирует на кровати, а вокруг нее сотни роскошных разноцветных роз. Также любимый муж подарил ей воздушные шарики.
"Когда любимый очень соскучился", - подписала фото Онуфрийчук.
"Ой, какая красота! Таких мужчин сейчас не найдешь! Фантастика", "Желаю каждой девушке хотя бы раз в жизни получить такой шикарный букет", "Какой-то цветочник стал уже миллионером. Муж ваш - молодец", "Супер, нет слов", "Вы - самый прекрасный цветочек", - пишут в комментариях поклонники.
Читайте такжеАнна Тринчер показала соблазнительную фигуру в бикини (фото)Отметим, Иванна Онуфрийчук сыграла с Алмазом свадьбу на Мальдивах. При этом пара еще официально не расписалась, так как они не могут выбрать страну, в которой хотят это сделать.
Напомним, ранее УНИАН назвал пять известных украинок, которые вышли замуж за иностранцев.
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