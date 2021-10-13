Иванна Онуфрийчук недавно сыграла свадьбу на Мальдивах.

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук в программе "Звездный путь" рассказала, что ее мужу не нравятся те фотографии, которые она публикует в своем инста-блоге.

"Его раздражает, если я показываю обнаженную ногу или глубокое декольте", - говорит звезда.

Также Онуфрийчук рассказала, что они с мужем Алмазом до сих пор официально не расписаны. Несмотря на то, что уже успели сыграть свадьбу на Мальдивах. По словам ведущей, проблема заключается в том, что они не могут выбрать страну, в которой хотят заключить брак.

Читайте такжеИзвестная певица шокировала весь мир "голым" платьем без белья (фото)"В Швейцарии около полтора года не оформляли браки. Сейчас образовалась такая очередь, что нас могут расписать только через три месяца, через полгода, на следующий год... И мы сейчас думаем, как и где сделать это быстрее. Поэтому это пока под вопросом", - сказала Онуфрийчук.

Кроме того, знаменитость рассказала и о том, как стала ведущей шоу "Танцы со звездами". Оказалось, что девушка несколько лет говорила организаторам проекта, что мечтает танцевать в проекте. Но в роли звездного участника ее не взяли на "Танцы", зато предложили стать ведущей вместо певицы Тины Кароль.

"Я говорю: "Я?! А как же Тина Кароль? Она же ведущая уже сколько сезонов". – Ну, говорит, у нас под вопросом отношения с Тиной Кароль, она, скорее всего, хочет уйти, она об этом уже заявила на телевидении. Но этот вопрос еще решается, но ты подумай", - сказала Иванна.

Напомним, ранее продюсер "Танцев со звездами" рассказал об отношениях с Тиной Кароль.

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Автор: Диана Могилевич