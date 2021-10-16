Стало известно, почему девушки выходят замуж за иностранцев.

Украинские звезды последнее время выбирают себе в мужья иностранцев. Камалия, Иванна Онуфрийчук, Ольга Харлан и другие назвали причину такого своего выбора.

Ирина Билык

Певица 8 лет состояла в браке с продюсером Асланом Ахмадовым. 48-летний мужчина родился в Баку, но последнее время живет и работает в РФ. У пары даже родился сын Табриз от суррогатной матери. Но в 2021 году стало известно об их разводе. Решение о разводе звезда прокомментировала очень лаконично: "Чувствую себя свободной. Никто не говорит, что мне надо делать".

Ольга Харлан

Фехтовальщица Ольга Харлан уже долгое время состоит в отношениях с итальянцем Луиджи Самеле. Известно, что девушка начала с ним встречаться еще когда была официально замужем. При этом она год уже не жила со своим супругом. Пара долго скрывала свои отношения, так как они боялись осуждения со стороны окружающих.

Камалия

Певица Камалия в 2003 году вышла замуж за бизнесмена пакистанского происхождения Захура Мохаммада. В браке у них родились двойняшки - Арабелла и Мирабелла. Известно, что Захур в 2013 году попал в рейтинг "100 самых богатых людей Украины". Об отношениях с мужем украинская звезда всегда говорит, что у них большая любовь. Познакомились они на корпоративе. Захур пригласил ее на медленный танец и ему даже удалось ее поцеловать. Затем он пригласил ее на обед и сразу предложил жить вместе.

Иванна Онуфрийчук

Недавно ведущая шоу "Танцы со звездами" Иванна Онуфрийчук сыграла свадьбу с бизнесменом из Казахстана Алмазом. Церемония состоялась на Мальдивах. При этом официально пара пока не узаконила свои отношения, так как они не могут выбрать страну, в которой хотят заключить брак. Иванна не раз отмечала, что в отношениях с супругом у них очень много тепла, и она хочет сохранить это навсегда. Кроме того, влюбленные часто публикуют романтические снимки и очень много путешествуют.

Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина в 2021 году вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. День свадьбы она назвала лучшим в своей жизни. Свадьбу они сыграли в городе Ньон в Швейцарии.

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Автор: Диана Могилевич