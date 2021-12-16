Какую же девушку в итоге выберет новый герой шоу "Холостяк" зрители смогут узнать уже весной.

Новый "Холостяк" Алекс Топольский рассказал, какую именно девушку он ищет, и что для него важно в отношениях.

Об этом сообщили на странице проекта "Холостяк" в Instagram.

Топольский так и не смог найти родственную душу в США, где он имеет свой бизнес, поэтому приехал в Украину.

"Я не сторонник отношений, построенных на взаимовыгоде. Мне важно, чтобы в паре были общие ценности и совпадали взгляды на жизнь. Я ищу ту девушку, в отношениях с которой у нас будут искренние эмоции, тепло и любовь. И я убежден, что встречу ее именно в Украине", - сказал новый "Холостяк".

Как сообщал УНИАН, премьера 12 сезона романтического реалити "Холостяк" состоится в марте 2022 года. Съемки шоу уже стартовали. Ведущий - Григорий Решетник.

Главным героем шоу на этот раз стал 32-летний Алекс Топольский - украинец, который построил успешный бизнес по недвижимости в Америке.

Тем временем в сети начались жаркие дискуссии по поводу внешности парня: одним она нравится, другие же ее критикуют. УНИАН собрал самые горячие фото нового "холостяка" Алекса Топольского.

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Что известно о шоу"Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале СТБ. Это адаптация американского проекта The Bachelor.

В каждом выпуске главный герой встречается с одной или сразу несколькими девушками. Эти свидания проходят в разных местах - в ресторане, в бассейне, на корабле, на вилле и так далее. Во время встреч девушки должны понравиться холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Количество претенденток уменьшается с каждым выпуском: холостяк сам решает, кого оставить, и с кем он хотел бы познакомиться ближе. В финале остаются только две девушки. После их знакомства с родителями холостяка, герой делает свой выбор в шоу.

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Автор: Александр Топчий