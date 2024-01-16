Певица во время поездки во Львов была вынуждена спускаться в укрытие.

Певица Мика Ньютон, которая уже много лет живет с мужем Крисом Сааведрой в США, приехала в Украину. Первым делом она с избранником отправилась во Львов, где уже успела посетить спектакль "Наталка Полтавка".

На своей странице в Instagram она рассказала, что главную роль в спектакле исполнила ее преподавательница по оперному пению. Ньютон была рада видеть ее на сцене, на которой она и сама когда-то выступала.

Однако поход в театр не был спокойным и впечатляющим из-за воздушной тревоги. Поэтому Мика с мужем были вынуждены спуститься в укрытие.

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После этого артистка призвала мир еще больше помогать Украине, потому что из-за войны на ее родине нет безопасного места. Она говорит, что это безумие нужно остановить.

"Вот такая реальность украинцев уже два года. Они не могут нормально жить, планировать. Никогда не знаешь, когда твоя обычная жизнь остановится и сколько времени это займет. В Украине нет безопасного места! Вся страна в опасности", - добавила Мика.

Напомним, ранее Мика Ньютон после своего возвращения из США прокомментировала ночную атаку россиян.

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