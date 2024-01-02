Девушка шокирована равнодушием мира.

Певица Мика Ньютон долгое время жила в США. Но в канун нового года она решила вернуться на родину вместе с любимым мужем Крисом. К сожалению, в этот период россияне снова атаковали Украину шахедами и ракетами. Девушка пережила это впервые, поэтому сразу сделала соответствующий пост в сети.

"С Новым годом из Украины. Мы приехали 28 декабря и уже 29-го по Украине было выпущено более 150 ракет. У меня нет слов, чтобы все описать. Сирены, звуки, взрывы", - написала Ньютон.

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Мика также добавила, что не может спокойно реагировать на происходящее. Она чувствует боль и злость, что мир практически ничего не делает для того, чтобы остановить врага. Поэтому она в очередной раз призвала всех помогать Украине.

"Мы должны объединиться и что-то с этим сделать. Ваша страна может быть следующей", - подчеркнула певица.

Напомним, что свое возвращение в Украину Мика анонсировала еще в прошлом месяце. Она не была дома целых восемь лет и хотела показать любимому Киев и Львов.

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