Пара нашла свою любовь на проекте "Холостяк".

Украинский телеведущий Никита Добрынин и его супруга, блогер Даша Квиткова впервые станут родителями.

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В Instagram Даша опубликовала фото, на котором вместе со своим мужем позирует на берегу океана на Мальдивах. Никита стоит на одном колене перед девушкой и целует ее в округлившийся животик.

"Четыре с половиной месяца назад умножили нашу любовь", - подписала чувственное фото Даша.

Поклонники сразу начали поздравлять пару с пополнением в семье. Да и сам Добрынин не сдержал эмоций и написал: "Наша огромная радость и маленькое чудо".

Напомним, что Добрынин и Квиткова познакомились на проекте "Холостяк". Это первая пара за всю историю шоу, которая сохранила отношения после проекта, поженилась и уже ждет ребенка.

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Автор: Диана Могилевич