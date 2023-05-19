Артист давно выступил против войны и отказался от карьеры в России.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, поддержавший Украину, жестко высказался о россиянах. В интервью с Татьяной Лазаревой он вспомнил опрос в одном из пропагандистских СМИ, где у читателей спрашивали о том, готовы ли они будут видеть Макаревича снова.

Среди вариантов было: "Нет, не готовы", "Да, если он извинится". Но Макаревич подчеркнул, что он сам не готов ехать с выступлениями для тех, кто является сторонником кровожадной путинской войны.

Музыкант добавил, что сейчас он ведет успешную концертную деятельность за границей, и ему ничего не мешает развиваться и дарить свое творчество ценителям по всему миру.

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"Во-первых, я люблю концерты. Во-вторых это интересно, в третьих нужно же зарабатывать как-то. Ничего не изменилось. Просто я больше не чувствую той вони, которая распространена в России", - сказал Андрей Макаревич.

Артист высказал надежду на то, что когда-то это "подтявкивающие г*вно" (россияне, - ред) изменится.

"Лопнет эта власть. Это все вопрос времени, как говорит наш президент. И это все подтякивающие г*вно затихнет", - отметил лидер группы "Машина времени".

Напомним, жена Андрея Макаревича рассказала, почему не хочет для сына паспорт РФ.

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