Также Макаревич подумал над тем, почему Россия ненавидит Украину.

Проукраинский музыкант Андрей Макаревич порассуждал о том, почему Россия хочет уничтожить Украину, а также "поставил на место" президента РФ Владимира Путина.

"Я просто пытаюсь понять. Можете считать меня идиотом. Гитлер ненавидел евреев. Причина неизвестна. Ненависть была иррациональна и настолько сильна, что он устроил Холокост. За что Путин так ненавидит Украину? За то, что там настоящие выборы? За то, что она хочет быть свободной и не хочет в совок? И эта ненависть заставляет его бомбить прекрасные города и убивать мирных жителей? Зачем?", - задал риторический вопрос Макаревич.

Также артист "приземлил" Путина в желании устроить Третью мировую войну. По словам Макаревича, России не удастся ее выиграть.

"Он правда хочет Третью мировую? И всерьёз думает её выиграть? Россия уже много выиграла за два месяца. Боюсь, это только начало", - добавил музыкант.

Напомним, ранее поддержавший Украину Макаревич грубо ответил на критику россиян.

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