Андрей Макаревич осудил политику Кремля и задал россиянам вопрос.

Российский музыкант Андрей Макаревич неоднократно осуждал политику Кремля, направленную против Украины.

В этот раз, после признания президентом РФ Владимиром Путиным "Л/ДНР" "независимыми", Макаревич опубликовал новый пост в своем Facebook.

"Ну что, началось? Мои поздравления. В наших людях генетически сидит подсознательная уверенность, что самый главный - самый мудрый. "Вот царь придёт - царь рассудит". История, правда, говорит, что так бывает далеко не всегда, да кто ж её помнит", - высказался о Путине Макаревич.

Также он задал россиянам риторический вопрос: "Те жители Украины, которых сейчас начнут убивать - это они виноваты в том, что НАТО как бы "подвинулось к нашим границам?" Вот точно они?"

Кроме того, он выразил свои опасения по поводу обстрелов в Донецке. По его словам, он боится, что теперь начнут стрелять "по-настоящему".

Напомним, ранее украинская телеведущая Снежана Егорова порадовалась за жителей ОРДЛО и похвалила Путина.

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