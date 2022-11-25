Артиста включили в список Минюста из-за "иностранного влияния".

Минюст Российской Федерации включил музыканта Андрея Макаревича в список "иностранных агентов" из-за его интервью украинскому журналисту Гордону. Об этом сообщили росСМИ, ссылаясь на адвоката исполнителя Александра Передрука. Вот как это прокомментировал правозащитник:

"Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали "иностранным влиянием". Якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения".

Передрук уточнил, что российский Минюст не смог объяснить, в чем именно интервью Гордону является противозаконным.

Видео дня

Отметим, Андрей Макаревич неоднократно в своих высказываниях высмеивал кремлевский режим и пропаганду РФ. С самого начала полномасштабного вторжения он обозначил свою позицию в поддержку Украины.

Лидер рок-группы "Машина времени" также время от времени публикует в своих социальных сетях информацию о зверствах российских оккупантов на украинских землях.

Макаревич помог нашей стране не только на словах, но и на деле. Например, летом 2022 он собрал деньги для украинского поэта благодаря тому, что продал на благотворительном аукционе уникальную амфору.

Напомним, жена Макаревича родом из Израиля перешла на украинский язык. Эйнат Кляйн уверена, что в войне победит именно Украина.

Вас также могут заинтересовать новости: