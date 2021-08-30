19-летний певец и его избранница вынуждены жить в Тернопольской области, а не в столичной квартире, которую ему подарили за победу в шоу.

19-летний победитель 10-го сезона "Голосу країни" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванна впервые станут родителями. Девушка певца раскрыла подробности и рассказала, что они очень ждут ребенка, однако беременность дается ей не совсем просто.

О том, как Иванна решилась на беременность и почему она не может переехать в квартиру Сасанчина в Киеве, невеста певца рассказала на своей странице в Instagram.

По словам Иванны, она не надеялась, что сможет забеременеть так скоро. Врач предупреждал невесту Сасанчина о том, что из-за нерегулярного цикла и гормональных сбоев ей будет трудно завести ребенка. Однако Иванна быстро забеременела, а певец был этому очень рад.

Многих поклонников беспокоил квартирный вопрос Сасанчина и его избранницы. Дело в том, что за победу в "Голосі країни" он получил жилье в Киеве, но пара почему-то решила переехать в Тернопольскую область. Оказалось, что из-за беременности Иванне нельзя ходить и ездить, поэтому она будет рожать на малой родине.

Кроме того, Сасанчин таки не продавал свою квартиру. Сейчас там идет ремонт, возникли сложности. Поэтому певец и его невеста остались в Черткове.

Читайте такжеЖена Дмитрия Гордона в купальнике сверкнула роскошной грудьюИванна уже знает пол ребенка, но пока она держит его в секрете от фанатов. Невеста Сасанчина может родить с 14 декабря по 6 января, певец планирует быть на родах и с нетерпением ждет это счастливое событие.

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Автор: Полина Кузенко