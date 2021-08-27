Роман Сасанчин получил за победу на шоу квартиру в Киеве, но теперь почему-то ищет жилье в Тернопольской области.

19-летний Роман Сасанчин, который победил в 10-м сезоне "Голосу країни", впервые станет отцом. Его избранница - 23-летняя Иванна, совсем недавно певец сделал ей предложение. Примечательно, что на фоне беременности своей возлюбленной Сасанчин готовится к переезду и ищет квартиру в Тернопольской области. А что случилось с его жильем в Киеве - остается загадкой.

О беременности невеста Романа Сасанчина объявила на своей странице в Instagram. Иванна сделала это без слов - она показала "беременные" фото с заметно округлившимся животиком.

До снимков с животиком, на котором счастливая Иванна позирует рядом с победителем "Голосу країни", она публиковала объявление о поиске жилья. На нем она отметила аккаунт своего жениха-певца. Пара хочет арендовать квартиру в Чорткове, на Тернопольщине, откуда они родом.

Однако почему будущие родители не хотят остаться в Киеве, где у Сасанчина есть квартира, которую ему подарили за победу в шоу, остается загадкой. Фанаты предполагают, что Сасанчин решил продать столичную квартиру и переехать обратно на Тернопольщину из-за беременности своей невесты.

Читайте такжеУ Тома Круза угнали дорогое авто с багажом на тысячи долларовСовсем недавно они объявили о помолвке и отрицали "интересное" положение Иванны. Теперь же избранница подопечного Тины Кароль, под руководством которой он победил в "Голосу країни", показывает округлившийся животик и готовится к переезду.

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Автор: Полина Кузенко