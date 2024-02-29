Она написала эмоциональный пост в соцсети.

Украинская актриса Ирма Витовская, которая известна по сериалам "Леся+Рома", "Женский доктор-2", "Последний москаль" и другим киноработам, намекнула на завершение актерской карьеры. Она написала соответствующий пост у себя в Facebook.

Ирма вспомнила свои роли и то, как ей было приятно работать в профессиональных командах.

"Люблю каждую свою героиню, что вышли уже на экран и вот скоро выйдут. Вообще благодарна всем командам за доверие и проведенное время вместе, которое останеться в сердце. Не знаю, выйду ли когда-нибудь еще на киноплощадку..." - написала актриса.

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Она также добавила, что эти мысли спровоцировала в ее голове война.

"Война поставила большой знак вопроса. Смогу ли, доживу ли, увижу ли. А оглядываясь назад, могу сказать, что была счастлива и через время, когда-то посмотрю на новый мир из этих фильмов. Пусть в этом мире будет Украина. И пусть она будет счастливая и свободная", - подчеркнула Ирма.

Витовская также отметила, что в последнее время испытывает чувство вины, но верит в победу Украины и призывает помогать друг другу.

Реакция подписчиков

Поклонники Ирмы начали активно реагировать на ее сообщение и писать свои комментарии в поддержку.

"Ваша игра фантастическая"

"Абсолютно все фильмы с вашим участием - шедевры. Искренне благодарна вам за вклад в украинское кино"

"Ирма, Вы должны играть несмотря ни на что. Ваши роли важны для зрителя и особенно в войну. Вы лидер украинского кинематографа и театра. Поэтому, пожалуйста, играйте! Люди в Вас нуждаются, как никогда. Ваш фронт культурный, держите его"

"Вы не представляете, как держат фильмы с Вашим участием. Как тепло становится на душе. Вы поддержка для миллионов украинцев".

Напомним, недавно Ирма Витовская высказалась о дочери Ольги Сумской.

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