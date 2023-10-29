По ее словам, Паперная переехала в РФ еще задолго до большой войны.

Украинская актриса, звезда сериала "Леся+Рома" Ирма Витовская высказалась об Антонине Паперной - дочери коллеги Ольги Сумской, которая проживает в России и молчит о полномасштабном вторжении.

Она рассказала, что Паперная уже много лет живет в стране-агрессора, там она состоялась как личность, у нее работа и семья. Однако украинофобных высказываний, как от других российских артистов, Витовская не слышала от Паперной.

"Я думаю, Оле очень тяжело с этим. Я не могу комментировать этот вопрос, потому что я не посвящена в детали. Я не вижу, что человек является участником каких-то украинофобских программ, куда загоняют всех. Я допускаю, что большинство украинофобных высказываний российских актеров — это конъюнктурное желание быть на плаву, понравится, быть ближе к власти. Поэтому я не буду тут комментировать, чтобы не делать еще больнее Ольге Вячеславовне", - сказала Витовская в интервью "РБК Украина".

При этом она уточнила, что лично не знакома с Антониной Паперной, да и не очень хорошо знает семью Ольги Сумской. Однако вся эта ситуация с Паперной, по словам Витовской, началась не сейчас.

Напомним, Антонина Паперная молчит о полномасштабном вторжении. Многие украинские знаменитости неоднократно хейтили ее за это, однако девушка все равно продолжает красоваться среди россиян.

Кроме того, ранее Ольга Сумская рассказала, отправят ли ее зятя-россиянина на войну.

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