Мужчина говорит, что лучше каждому быть на своем месте.

Украинский исполнитель Михаил Безушко, который выступает под сценическим псевдонимом MOLFAR, высказался по поводу мобилизации звезд. Мужчина сейчас находится на фронте и подчеркивает, что в ВСУ необязательно служить всем известным людям.

"Считаю, что артисты могут быть полезнее в информационной войне, которая играет сегодня не менее значимую роль, чем война на фронте. И они так же помогают армии, собирая донаты по всему миру и закрывая много запросов военных. Без этого было бы намного сложнее", - подчеркнул MOLFAR в интервью изданию NV.

Он также добавил, что лучше, чтобы каждый занимался своим делом, а не принудительно шел воевать. Поэтому он не хочет осуждать действия других мужчин.

Видео дня

"Я не имею права осуждать. Через два года нам хочется, чтобы нас заменили. Но мы понимаем, что здесь выдержит только мотивированный человек. Если боится умереть, то такие люди не будут здесь полезными, они лишь подставят под удар и себя, и нас. Поэтому не считаю, что надо прямо всех тянуть на фронт, не все должны воевать только в окопах, если они могут принести куда большую пользу в других направлениях", - подчеркнул он.

Что известно о певце MOLFAR

Певец MOLFAR ранее был фронтменом группы "Mad Heads UA" и параллельно писал песни для популярных украинских исполнителей. Сам известен по сольным композициям под названиями "Чекаєш" та "Алхімія".

С началом войны вступил в состав территориальной обороны, а затем и в ряды ВСУ. Сейчас на фронте продолжает писать песни и выкладывает видео в Instagram.

Напомним, недавно Тарас Тополя высказался об уместности артистов во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: