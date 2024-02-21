Певец привел свои аргументы.

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который вместе с другими музыкантами группы в первые дни войны ушел на фронт, а затем вернулся по приказу главнокомандующего ВСУ, подчеркнул важность и уместность артистов во время войны.

"Артисты нужны стране всегда, даже во время войны. Артисты - это люди, обладающие даром создателя ощущать события вокруг и передавать это ощущение мелодией и словом. Артисты наполняют эмоциями жизни других, дают им утешение, слезы, счастье, смех, открывают новые смыслы через творчество. И если кто-то скажет, что они не нужны, они все равно будут, потому что определенным людям свойственно творить, они самореализуются в творчестве. Даже в Аушвице и в Бухенвальде были артисты, таланты, которые несмотря на обреченность и невероятные издевательства, все равно пели, чтобы поднять дух других и вселить надежду", - сказал Тополя в интервью изданию "Ти Київ".

Сейчас "Антитела" дают много благотворительных концертов. Однако есть те люди, которые говорят, что это лишь пиар на военной теме. Тарас решил ответить и на этот хейт.

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"Я познакомлю тех, кто так говорит, с командиром 130-го батальона. Он расскажет, как "Антитела" пиарились и сколько раз едва не погибли во время выполнения боевых задач. Мы - парамедики и выполняли нашу военную работу так, как это было нужно. Мы вытаскивали наших собратьев, к счастью, живыми, ранеными, но живыми. Мы были под минометными, артиллерийскими обстрелами и из стрелкового оружия", - отметил певец.

Напомним, недавно группа "Антитела" сказала об неуместности участия в "Евровидении" во время войны.

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