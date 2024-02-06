Они знакомы с самого детства.

Певец Yaktak, получивший признание после песен "Не мовчи", "Уночі", "Лелеки" и других, рассказал о своей личной жизни. Известно, что сердце автора хитов занято уже более двух лет. Он встречается с девушкой по имени Алиса, которой и посвещает свои песни.

В программе "Невероятная правда о звездах" Yaktak признался, что заметил девушку на дискотеке в своем поселке. Она сразу же ему понравилась, поэтому он начал за ней ухаживать. Алиса была не против.

"Мы знакомы с самого детства. Мы же из одного поселка. Наши родители знакомы. Я знал, что есть такая девушка. Она мне не очень тогда нравилась, как и я ей. Потому что я пел, а она считала, что я поймал звезду. А потом был один момент, это была школьная дискотека, где я был местным диджеем. Она туда пришла, и с тех пор все понеслось", - говорит певец.

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Артист добавил, что в целом не очень любит рассказывать о своей личной жизни. По его словам, какое-то время он смущался разницы в возрасте со своей избранницей. Она на два года старше его.

Напомним, Yaktak стал финалистом Нацотбора на Евровидение-2024. Члены жюри оценили его выступление в 6 баллов, а вот зрители - в 11-ть. Это позволило артисту занять четвертое место в турнирной таблице.

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