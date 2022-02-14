По случаю Дня влюбленных певица SHADU показала своего мужа Андрея в инста-сториз.

Украинская певица SHADU впервые показала поклонникам своего супруга. Совместным снимком она поделилась 14 февраля, в День всех влюбленных.

"Раньше День влюбленных для меня, как и для всех девушек, был романтичным праздником, в который ждешь от своей половинки чего-нибудь такого! Да, все мы девочки, немного эгоистичны, даже если себе и другим не признаемся в этом", - сказала певица.

Но два года назад в семье SHADU могло произойти трагическое событие. У нее мужа случился инсульт, но, благо, он выжил. В ночь на 14 февраля 2020 года мужчине стало плохо.

"Очень кружилась голова, потерялась координация, он почти не слышал и не видел меня. Через 15 минут левая рука и нога перестали работать. Случился инсульт. С этого момента все перевернулось. Мне давали не так много шансов, что он выживет!", – эксклюзивно прокомментировала SHADU.

После такой истории поклонники принялись поздравлять певицу и утешать ее.

"Мой муж нашел силы выжить и остаться мной. И это было чудо! Настоящее чудо. Теперь 14 февраля мы празднуем скорее второй день рождения. У меня совершенно неромантический мужчина! Как бы я ни пыталась за 7 лет проведенных вместе его переучить, ничего не выходит! И, честно говоря, я совсем не парюсь этим. Давайте любить не за романтику, а за поступки, которые мужчины совершают ради нас. Можно говорить много романтических слов, но это ничего не значит", – добавила артистка.

Напомним, ранее SHADU скосил "Омикрон". Три дня ей было очень плохо.

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