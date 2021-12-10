Катя Осадчая одета в элегантный черный костюм, а Юрий Горбунов - в домашней футболке и шортах.

Известная телеведущая Катя Осадчая и шоумен Юрий Горбунов устроили детям мини-концерт, спев известную украинскую песню "Несе Галя воду".

На видео, опубликованном в Instagram Осадчей, Горбунов поет песню и играет на гитаре. Ему на укулеле подыгрывает Осадчая, а снимает все их 4-летний сын Иван.

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Отметим, что Катя Осадчая одета в элегантный черный костюм, а Юрий Горбунов - в домашней футболке и шортах.

"Пришла мама с работы. На вокале - Юрий Горбунов. За камерой - Горбунов Иван", - подписала видео телеведущая.

"Ты не попадаешь в струны, мама", - подшутил Горбунов после исполнения песни.

Видео позабавило многих поклонников, а Даша Астафьева пошутила в комментариях, что поставит это себе на звонок.

Как сообщал УНИАН, ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов, у которых 19 августа родился их второй общий сын, умилили сеть осенней прогулкой с ребенком. Артисты наслаждались осенью и поделились теплыми снимками со своими поклонниками.

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Автор: Александр Топчий