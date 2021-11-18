Звезды участвуют в съемках новогодних проектов.

Украинский шоумен Юрий Горбунов поделился фото с супругой, телеведущей Катей Осадчей.

Снимок он опубликовал в своем Instagram.

"Праздник близится! Съемки новогодних проектов вдохновляют! Как будто праздник уже стучит в дверь!" – подписал Горбунов фото.

"Очаровательная пара", "Влюбленная пара, счастья вам и вашим детям", "Обожаю вас", "Очень красивая пара", "Все кричат, что Катерина плохо выглядит одногодкой своего мужа. Фото прекрасно показывает, что это не так. Красивая и молода", "Катя такая красотка", "Шикарная пара", – отреагировали подписчики в комментариях.

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Автор: Виолетта Орлова