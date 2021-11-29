Певица и модель была испуганной студенткой, когда впервые обнажилась на камеру.

Украинская певица и модель Даша Астафьева известная своими "горячими" фото, рассказала, как она впервые разделась на камеру. Оказалось, во время первой фотосессии будущую артистку травили.

Фотограф обращал внимание на недостатки во внешности Астафьевой. Об этом она рассказала во время интервью на проекте "как (не) любить себя голыми", которое уже появилось на YouTube.

Выяснилось, что впервые Астафьева разделась перед камерой еще давно, когда она была студенткой. Певица вспоминает, что тогда ей было 17 или 18 лет. Фотограф сказал, что будущая звезда Playboy имеет "кривые" зубы и некрасивые ногти. Также он обратил внимание на то, что ей якобы нужно было менять форму бровей.

Фотограф будто сделал Астафьевой вызов. Будущая певица была испуганной и неуверенной в себе, а ей предложили раздеться. Мало того, такое предложение выглядело довольно грубо. Фотограф был не один, он работал над фотосессией вместе со своей женой. Они громко спорили, из-за чего будущая звезда еще больше теряла уверенность в себе.

"Так что, разденешься?",- сказал фотограф Астафьевой, после чего она согласилась на свою первую фотосессию в стиле "ню".

Читайте также"Сожгла полдома любимого": Даша Астафьева попала в курьезную ситуациюОднако сама певица не считает этот опыт травматическим. Астафьева признает, что тогда она действительно могла иметь плохой вид, потому что была молодой девушкой, которая только приехала в большой город.

Сейчас Астафьева не стесняется своего тела. Она с гордостью демонстрирует фигуру и обнажается на камеру. Певица учит других женщин не обращать внимание на осуждение и избавляться от комплексов.

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Автор: Виолетта Орлова