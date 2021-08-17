По словам Зиброва, его не внесли в список выступающих из-за того, что он "сам себе на уме".

24 августа на стадионе "Олимпийский" должен состояться концерт ко Дню Независимости Украины. В концерте примут участие многие украинский звезды. Но вот Павла Зиброва не позвали, обосновав это тем, что он не придерживается режиссерской задумки.

Об этом сообщает КП.

"Спрашиваю: "Сергей (Перман, - УНИАН), ты не знаешь, кто делает День Независимости на Майдане и в "Олимпийском"? Я хотел бы принять участие". Он говорит: "Знаю, я генеральный продюсер. Но вот мы с режиссером концерта, Катей Царик, подумали и вас не включили. Вы с характером, вы себе на уме, не слушаете режиссерской задумки. Так что извините, не обижайтесь, мы вас не приглашаем", - пожаловался Зибров.

Также он предположил, что причина такого отказа в выступлении связана с его прошлогодним конфликтом с Перманом. Тогда Зиброву предложили исполнить песню "Місто" ONUKA, но он отказался, так как эта песня неизвестна широкой публике. В итоге на Софиевской площади он исполнил "Ха-ра-шо" Верки Сердючки и часть песни Олега Винника "Нино".

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"Мне говорят: "Вот Потап же будет петь ваш "Хрещатик". Я говорю: "Сравнили! "Хрещатик", который уже 30 лет знают во всем мире... Дайте мне что-то, что люди знают и смогут подпевать!". На что мне Сергей говорит: "Вы не понимаете. Это такая задумка, чтобы вы стали молодежным, модным", - вспомнил певец.

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Автор: Диана Могилевич