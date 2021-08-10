Артист не мог отвести взгляд от 13-размера грудей Кузнецовой, а та восхищалась усами Зиброва.

Украинская модель, обладательница 13-размера груди Мила Кузнецова записала шутливое видео с украинским артистом Павлом Зибровым, известным своими роскошными усами.

Видео, на котором звезды награждают друг друга комплиментами, модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Кузнецова встретилась с Зибровым под лимонным деревом. Артист не мог отвести взгляд от 13-размера грудей, а модель восхищалась его усами:

- Кузнецова: Загораю я здесь, у лимонов...

- Зибров: Это райский сад! Просто райский сад!

- Кузнецова: А-а-х! Самый очаровательный мужчина Украины! Какие усы!

- Зибров: Ням-ням-ням... Мур-мур-мур...

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Автор: Григорий Бондарь