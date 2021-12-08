Ранее Ротару во время концерта в Москве прогнала со сцены технического работника.

Народную артистку Украины Софию Ротару раскритиковали за недавний инцидент на сцене, когда она набросилась на техработника во время концерта.

О мотивах странного поступка артистки рассказала психолог Татьяна Потемкина, пишет российский портал BLITZ+.

"У нас не сформирована бытовая культура. Место этой культуры занимают комплексы и внутренние переживания. Что с Ротару взять? Она пожилая женщина и не держит свои чувства в узде либо у нее просто нет понимания о том, что достойно, а что недостойно", - считает психолог.

По ее словам, в других людях нужно стараться увидеть тех, кто заслуживает уважения вне зависимости от их кошелька и степени успешности.

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Как сообщал УНИАН, недавно Ротару во время концерта в Москве возмутилась появлением постороннего человека на сцене. В "пересменке" между номерами артистка, собирая цветы, внезапно заметила на сцене технического работника. "Куда вышел?! Куда?!", - крикнула она парню, повернувшись спиной к залу. После тот стремительно покинул сцену.

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Автор: Виолетта Орлова