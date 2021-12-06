Инцидент произошел во время записи "Песни года".

Советская и украинская певица, Национальная легенда Украины София Ротару отметилась неожиданным поведением во время концерта "Песни года" в Москве, который прошел 4 декабря.

Как пишут российские СМИ, Ротару исполнила несколько песен, во время которых зрители подарили ей множество цветов. В "пересменке" между номерами артистка, собирая цветы, внезапно заметила на сцене технического работника. Это произошло в тот момент, когда шла запись телеверсии концерта сразу несколькими камерами. Появление постороннего человека крайне разгневало Ротару.

"Куда вышел?! Куда?!", - крикнула она парню, повернувшись спиной к залу. Тот стремительно покинул сцену.

Видео инцидента, снятое очевидцами, опубликовала "КП".

Ранее сообщалось, что Ротару приехала в Москву и показала первое фото с новогодних съемок.

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Автор: Виолетта Орлова