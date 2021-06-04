Шубу разработали с помощью отсылки к первому варианту песни, в которой были слова: "У нашого шума зеленая шуба".

Солистка Go_A, украинской группы-участницы Евровидения 2021, Екатерина Павленко, рассказала, что зеленую шубу с ее образа планируют забрать в музей конкурса.

На данный момент элемент одежды отдали в костюмерную телеканала СТБ. Об этом Павленко рассказала в интервью изданию Vogue.

Читайте такжеРоман солистки Go_A с итальянцем Дамиано: певица прокомментировала слухиПо словам солистки группы, зеленая шуба – определенный символ весны.

"Сама шуба символизирует приход весны - ведь если весна приходит, шум выпускает зеленые листья. Мы долго думали, что сделать с одеждой, чтобы привлечь внимание, ведь выйти просто в красивом платье — это не наш вариант, поэтому вместе с художниками Константином Томильченко, Олександром Братковским и Дмитрием Курята придумали эту прекрасную шубу", - поделилась солистка Go_A.

Выступление Go_A на Евровидении 2021

По результатам зрительского голосования, выступление украинской группы Go_A на Евровидении 2021 было одним из лучших.

Тройка лидеров по итогам голосования зрителей песенного конкурса выглядит так:

Maneskin (Италия) – 318 баллов;

Go_A (Украина) – 267 баллов;

Барбара Прави (Франция) – 251 балл.

Но в сумме с баллами жюри - 97 баллов - Украина заняла пятое место.

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Автор: Ольга Робейко