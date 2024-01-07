Он восхищается украиноговорящими людьми, но не считает, что на военных нужно давить.

Известный актер, звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский заявил, что не нужно требовать от военных разговаривать на украинском языке.

Как он рассказал в интервью "Пані КА и чужі", на передовой не стоит вопрос, на каком языке разговаривать. Он восхищается украинцами, которые сами сознательно отказались от русского языка и начали общаться на родном. Однако он убежден, что не нужно этого же требовать от воинов ВСУ.

"Военные должны заниматься своим делом. Не будем спекулировать на теме военных, я уже об этом говорил. Не будем перебрасывать им свои еще проблемы. Если он воюет на фронте, он делает фантастические вещи. Не нужно его еще загружать языковым вопросом", – высказался Гнатковский.

Кроме того, он посоветовал людям, которые упрекают воинов за использование русского языка, взять в руки оружие и оказаться в тех условиях, в которых находятся защитники Украины.

А воины в это время, продолжил Гнатковский, вернуться домой и будут изучать родной язык без пуль над головой и взрывов.

Напомним, ранее ведущий родом из России заговорил об украинском языке. Алексей Суханов призвал общаться на украинском, потому что этот язык лечит и учит чувствовать себя человеком в своей стране.

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