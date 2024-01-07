Известный актер, звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский заявил, что не нужно требовать от военных разговаривать на украинском языке.
Как он рассказал в интервью "Пані КА и чужі", на передовой не стоит вопрос, на каком языке разговаривать. Он восхищается украинцами, которые сами сознательно отказались от русского языка и начали общаться на родном. Однако он убежден, что не нужно этого же требовать от воинов ВСУ.
"Военные должны заниматься своим делом. Не будем спекулировать на теме военных, я уже об этом говорил. Не будем перебрасывать им свои еще проблемы. Если он воюет на фронте, он делает фантастические вещи. Не нужно его еще загружать языковым вопросом", – высказался Гнатковский.
Кроме того, он посоветовал людям, которые упрекают воинов за использование русского языка, взять в руки оружие и оказаться в тех условиях, в которых находятся защитники Украины.
А воины в это время, продолжил Гнатковский, вернуться домой и будут изучать родной язык без пуль над головой и взрывов.
Напомним, ранее ведущий родом из России заговорил об украинском языке. Алексей Суханов призвал общаться на украинском, потому что этот язык лечит и учит чувствовать себя человеком в своей стране.